Calciomercato Juventus, richiesta super per Casemiro

La Juventus e il Psg sono interessate ad un calciatore del Real Madrid, ma il club spara una valutazione monstre

Il Real Madrid è pronto ad andare sul mercato. I blancos vogliono rinforzare la mediana con un centrocampista di valore assoluto. Paul Pogba resta uno dei nomi più gettonati ma ci sono anche il baby Camavinga e Kimmich tra i possibili obiettivi. Un colpo importante che potrebbe portare l’addio di Casemiro. Il brasiliano non sarà però ceduto ad un prezzo scontato, tutt’altro: come riferisce ‘donbalon.com’, il presidente Florentino Perez ha fissato la sua valutazione in 100 milioni di euro.

Una somma che farà riflettere bene Juventus e Paris Saint-Germain, entrambe date sulle tracce del brasiliano. Secondo lo stesso portale le due società avrebbero pronte offerte importanti per il centrocampista dei blancos. L’affare è per la prossima stagione quando il 28enne potrebbe anche essere ‘sacrificato’ per arrivare ad uno dei grandi obiettivi del Rea Madrid.