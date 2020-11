Delusione Inter in questo avvio di stagione: il commento dell’ex Juventus Tacchinardi su Conte e Vidal.

Prima parte di stagione piuttosto deludente per l’Inter di Antonio Conte, attualmente ultima nel girone di Champions League e indietro anche in campionato. Sul momento della squadra nerazzurra si è espresso in esclusiva a ‘Calciomercatonews.com‘ Alessio Tacchinardi, a lungo compagno del tecnico pugliese con la maglia della Juventus. Da Conte alle prestazioni di Vidal: CLICCA QUI PER LEGGERE L’INTERVISTA COMPLETA.

