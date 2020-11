Twitter è intervenuto per moderare i commenti di Trump alle elezioni che lo vedono coinvolto

Mentre si attendono i risultati degli spogli dei voti per le elezioni presidenziali degli Stati Uniti, sia Facebook che Twitter sono intervenuti su alcuni post di Donald Trump, presidente uscente e candidato per un secondo possibile mandato. I post e i tweet dell’attuale inquilino della Casa Bianca violavano le regole adottate dai social network per limitare le fake news e dinanzi alle costanti insinuazioni di Trump sulla possibilità di brogli, i moderatori di Twitter sono intervenuti etichettando i contenuti come controversi e fuorvianti.

Lo stesso account ufficiale di Twitter è poi intervenuto con un proprio post specificando l’accaduto e sottolineando come le affermazioni di Trump potessero essere potenzialmente fuorvianti sull’andamento delle elezioni. In seguito, sia Facebook che Twitter hanno avuto modo di ricordare anche che il vincitore potrà dichiararsi tale soltanto al termine del conteggio dei voti e non in maniera prematura: qualsiasi celebrazione non ufficiale verrà prontamente oscurata.

We are up BIG, but they are trying to STEAL the Election. We will never let them do it. Votes cannot be cast after the Polls are closed! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 4, 2020

We placed a warning on a Tweet from @realDonaldTrump for making a potentially misleading claim about an election. This action is in line with our Civic Integrity Policy. More here: https://t.co/k6OkjNXEAm — Twitter Safety (@TwitterSafety) November 4, 2020

