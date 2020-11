Serie A, Genoa-Torino 1-2: boccata d’ossigeno per Giampaolo

Cronaca e tabellino della sfida Genoa-Torino, recupero della terza giornata di Serie A. Accade tutto nel primo tempo

Al ‘Ferraris’ Torino e Genoa si sono affrontate per il recupero della terza giornata di campionato. Motivazioni importanti da entrambe le parti con i granata ad un solo punto in classifica alla vigilia di questa sfida e chiamati ad una prova di forza per evitare di rimanere ancorati al fondo della classifica. La risposta da parte degli uomini di Giampaolo questa volta non tarda ad arrivare con il vantaggio ospite che non si fa attendere oltre il 10′: Lukic porta avanti il Toro con un sinistro al volo che fulmina Perin ed apre le danze. Il Genoa prova a reagire con Scamacca ma prima della mezz’ora capitola per la seconda volta per mano di Pellegrini che anticipa goffamente il solito Lukic per l’autogol del raddoppio. Nella ripresa la reazione dei liguri è troppo timida e si concretizza solamente al 94′ con un gol di Scamacca.

Genoa Torino 1-2: il tabellino

Rete: 9′ Lukic, 26′ aut. Pellegrini, 94′ Scamacca

GENOA (4-3-2-1): Perin; Ghiglione, Goldaniga (46′ Bani), Zapata, Pellegrini (67′ Criscito); Lerager, Badelj, Rovella (88′ Destro); Zajc (46′ Pandev), Pjaca (67′ Parigini); Scamacca. All. Maran

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Singo (74′ Vojvoda), Lyanco, Bremer, Murru (53′ Rodriguez); Gojak (53′ Meité), Rincon, Linetty (88′ Ansaldi); Lukic, Belotti, Verdi (53′ Bonazzoli). All. Giampaolo

Ammoniti: Gojak (T), Badelj (G), Rincon (T), Rovella (G), Singo (T), Giampaolo (all. T)

CLASSIFICA SERIE A: Milan punti 16, Sassuolo 14, Atalanta 12, Juventus 12, Napoli 11, Inter 11, Verona 11, Roma 11, Sampdoria 10, Lazio 10, Fiorentina 7, Cagliari 7, Benevento 6, Bologna 6, Spezia 5, Genoa 5, Parma 5, Torino 4, Udinese 3, Crotone 1.

