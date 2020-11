La Sampdoria deve fare i conti con lo stop di Keita Balde. L’attaccante si è fermato quest’oggi nel corso dell’allenamento per un problema muscolare

Non arrivano buone dal Mugnaini, centro sportivo della Sampdoria. Mister Ranieri e tutti i fantallenatori rischiano di perdere per la partita contro il Cagliari, valevole per la settima giornata di Serie A, in programma sabato alle ore 15, Keita Balde.

L’attaccante ex Monaco ha dovuto chiudere in anticipo la seduta odierna. Come riporta il sito ufficiale del club il giocatore ha avvertito un fastidio alla coscia destra. Le sue condizioni verranno valutate nel corso delle prossime 24 ore. Ancora lavoro a parte per Manolo Gabbiadini.

