Roma-Cluj, Fonseca: “Preoccupato dalle Nazionali. Smalling in panchina”

L’allenatore della Roma Paulo Fonseca parla in conferenza stampa prima della sfida di Europa League contro il Cluj

Conferenza stampa della vigilia per Paulo Fonseca che parla al 24 ore dal fischio d’inizio di Roma-Cluj, gara valida per la terza giornata di Europa League. Le due formazioni ci arrivano a pari punti (quattro) condividendo la testa della classifica: “Scelgo i giocatori migliori per ogni partita. Certo, tengo in considerazione la condizione fisica dei giocatori e la prossima gara, ma la cosa fondamentale è scegliere i migliori per questa gara”.

PEDRO – Tra i migliori di questo inizio di stagione per la Roma c’è Pedro: “Me lo aspettavo, sapevo che poteva essere un calciatore importante per la squadra. E’ un professionista unico. Vedremo se giocherà domani: ha giocato quasi tutte le gare, dobbiamo gestire lui e Mkhitaryan. Credo che possa giocare, vedremo se dall’inizio o meno”.

MAYORAL – “Mi interessa farlo giocare, non c’è nessuna squadra di campionato e una di coppe: la cosa più importante è che giochi. Pastore? So che tornerà la prossima settimana, vedremo come sta. La cosa importante è che torni. Per Diawara e Calafiori, aspettiamo il ritorno al lavoro con la squadra. Smalling domani non giocherà: sono troppe tre partite in una settimana, considerato che non ha fatto la preparazione con noi”.

NATIONS LEAGUE – “Qui alla Roma facciamo test quasi tutti i giorni. In Nazionale è lo stesso, ma sono squadre di diversei paesi e continenti: è una situazione che mi preoccupa, speriamo non accada nulla”.