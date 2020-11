Parla Gennaro Gattuso alla viglia di Rijeka-Napoli. Il tecnico degli azzurri parla dei suoi attaccanti ai microfoni di Sky Sport

Giornata di vigilia per il Napoli di Gennaro Gattuso. Gli azzurri giocheranno domani in Croazia sul campo del Rijeka, match valevole per la terza giornata di Europa League.

“Non sarà una passeggiata – afferma Gattuso ai microfoni di Sky Sport – loro lasciano pochissimi spazi e giocano con un 5-3-2 molto chiuso, la Real Sociedad gli ha fatto gol solo nel finale. Non siamo stati noi a dire che dobbiamo vincere lo scudetto, lo devono dire gli altri. Noi lavoriamo tanto durante la settimana per migliorare, siamo vivi, teniamo bene il campo e ci tirano pochissimo in porta, sicuramente per quello che subiamo perdere come fatto con il Sassuolo e l’Az Alkmaar brucia”.

INSIGNE – “Lorenzo non è al 100%, ma già il fatto che stia stringendo i denti per allenarsi con noi è importante. Lui sa che mi aspetto questo tipo di atteggiamento, è il nostro capitano. Non è un giocatore come gli altri, anche nei momenti di difficoltà deve darci qualcosa”.

MERTENS – Il gol arriverà – prosegue Gattuso – per noi è un giocatore importante. Dries sta avendo palle gol, magari è in un momento in cui sta avendo più difficoltà a fare gol. Lavoriamo e le cose andranno bene. Osimhen? Deve stare tranquillo, ha dimostrato sin da subito cosa può fare e quanto vale. Deve evitare di andare faccia a faccia con arbitri e avversari. L’ho detto ai ragazzi: noi dobbiamo solo pensare a cosa possiamo dimostrare noi. I falli in più o in meno sono solo alibi”.

Gattuso – intervenuto in conferenza stampa – ricorda il ko con il Milan: “Non ho un bel ricordo, allo stadio qui c’erano tantissimi tifosi quando giocammo contro, anche con la Real 20 giorni fa c’era grandissimo entusiasmo. Temiamo tutte le squadre, perché partite facili non esistono più e si vedono tanti risultati strani. C’è bisogno del vero Napoli per portare i tre punti a casa”

