Pagelle e tabellino di Ferencvaros-Juventus, match valevole per la fase a gironi della Champions League. Morata e Dybala stendono gli ungheresi

La Juventus riprende il cammino in Champions con una vittoria. Serata in discesa per i bianconeri che dopo il gol nel primo tempo di Morata trovano il raddoppio sempre con lo spagnolo. Due svarioni della difesa del Ferencvaros fanno il resto. Minuti importanti anche per Dybala che sfrutta l’occasione per andare in gol, il primo in questa stagione. I padroni di casa sono poca cosa per la Juventus, ma trovano comunque il gol della bandiera nei minuti finali con Boli. Super la serata di Morata, stecca Ronaldo.

FERENCVAROS

Dibusz 4,5 – Non ha colpe sui gol di Morata. Sulle reti di Dybala ci mette lo zampino.

Lovrencsics 6 – Il migliore in campo tra i suoi. Anticipa con puntualità Ronaldo nel primo tempo salvando la porta. Nella ripresa allenta la spinta offensiva vista nei primi quarantacinque minuti e si preoccupa di chiudere gli spazi a Chiesa.

Blazic 4,5 – Serata difficile. Cerca di contenere l’esuberanza di Morata senza riuscirci. Grave errore su un retropassaggio indirizzato al portiere.

Dvali 5 – Come il compagno soffre l’intesa della coppia d’attacco bianconera. Crollo di concentrazione nella ripresa. Autogol sfortunato.

Botka 5,5 – Parte bene, le buone intenzioni ci sono ma si spengono subito. Con Cuadrado sulla sua corsia ha un nemico ostico. Dal 69’ Heister 5,5 – Entra e prova a svegliare i compagni.

Somalia 5,5 – Prova fino all’ultimo a dare un po’ di verve alle azioni della squadra. Nel complesso partita discreta.

Kharatin 5 – Parte molto basso per iniziare la manovra. Imposta con attenzione per i compagni allargando il gioco nel primo tempo. Fantasma nella ripresa.

Siger 5,5 – Partecipa alla serata disastrosa della squadra. Troppo debole il suo apporto nelle giocate viste.

Zubkov 5 – Sua l’unica vera occasione della serata per il Ferencvaros. Si perde nel mare di maglie arancioni. Dal 80’ Uzuni sv

Isael 6 – Cerca di creare gioco e dare ordine alla manovra senza veri sbocchi. Buon pressing e poco altro. Dal 73’ Boli 6 – Ha il solo merito di andare in rete.

Nguen 4,5 – Lasciato da solo dai compagni non può fare molto. Prova a rallentare le ripartenze dei bianconeri senza riuscirci. Dal 73’ Mak sv

All. Rebrov 5 – La squadra crolla dopo aver contenuto i bianconeri nel primo tempo. Troppa differenza tra i suoi uomini e quelli di Pirlo.

JUVENTUS

Szczesny 6 – Partita quasi da spettatore. Sul finale con Chiellini rischia un regalo clamoroso.

Cuadrado 6,5 – In fase di non possesso aiuta la linea difensiva. Per lo più spostato in avanti. Partecipa attivamente alla manovra bianconera che passa spesso sulla sua verticale. Dal 76’ Frabotta sv

Bonucci 6 – Guida e imposta dando sicurezza al gioco richiesto da Pirlo.

Chiellini 6,5 – Anche da centrale risponde come deve in scioltezza. Disattenzione sul finale.

Danilo 6,5 – Molto attento e ordinato nel suo ruolo. Anche oggi spinge sulla fascia, in più occasioni tenta la via della porta.

Rabiot 6,5 – Sempre in grande crescita di gioco e di sicurezza personale. Recupera un buon numero di palloni.

Arthur 6 – Si abbassa molto sulla linea di difesa per far ripartire il gioco. Rischia su un disimpegno nel finale del primo tempo. Dal 46’ Bentancur 6 – Più fisico del brasiliano. Letture puntuali in mezzo al campo. Aiuta molto in copertura.

Chiesa 6 – Serata interessante. Tanta corsa sulla sua fascia, bel duello con Lovrencsis. Da migliorare la parte difensiva, non di molto aiuto per Danilo. Dal 67’ Bernardeschi 5,5 – Non sfrutta la fiducia concessa da Pirlo.

Ramsey 6,5 – Si muove sulla trequarti con la giusta aggressività in entrambe le fasi di gioco, con o senza palla dà una mano concreta ai compagni. Uomo importante per il modulo scelto da Pirlo. Costretto a lasciare il campo per infortunio, peccato. Dal 53’ Mckennie6 – Meno tecnico del gallese ma molto di quantità. Convincente.

Morata 7,5 – Continua il momento di grazia. Riempie l’area con grande disinvoltura ed esce a prendersi il pallone. Apre le marcature e pecca forse di troppo altruismo. Doppietta meritata per tutta la grinta che mette in campo. Dal 67’ Dybala 6 – Prima rete stagionale che vale per il morale. Sfrutta un regalo della difesa ungherese.

Ronaldo 6 – Sembra risentire dei pochi minuti nelle gambe. Spreca un’occasione servita alla perfezione da Morata nel primo tempo. Nella ripresa continua ad essere sciupone ma infiocchetta un ottimo filtrante che lo spagnolo manda in rete.

All. Pirlo 6,5 – La squadra sembra rispondere alle sue richieste. Manca di continuità nei novanta minuti, ma si vedono miglioramenti rispetto alle ultime uscite.

Arbitro Grinfeld 6 – Partita tranquilla senza preoccupazioni gestita con attenzione.

TABELLINO

FERENCVAROS-JUVENTUS: 1-4

FERENCVAROS(4-3-3): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Dvali, Botka ( 68’ Heister); Somalia, Kharatin, Siger; Zubkov(80’ Uzuni), Isael ( 73’Boli), Nguen( 73’ Mak). A disp: Szecsi, Ori, Frimpong, Kovacevic, Baturina. All. Rebrov

JUVENTUS(4-3-1-2): Szczesny; Cuadrado ( 76’ Fabrotta), Bonucci, Chiellini, Danilo; Rabiot, Arthur ( 46’Bentancur), Chiesa (76’ Bernardeschi); Ramsey ( 53’ McKennie); Morata (67’ Dybala), Ronaldo. A disp.: Buffon, Pinsoglio, Fabrotta, Riccio, Portanova, , Kulusevski, Dybala. All. Pirlo

Marcatori: 7’, 60’ Morata (J), 73’ Dybala (J), 81’ aut. Dvali (F), 90’ Boli (F)

Arbitro: Grinfeld (Isr)

Ammoniti: 19’ Botka (F)

Espulsi: