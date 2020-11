Ferencvaros-Juventus, Pirlo: “Ronaldo-Dybala-Morata? Uno resta fuori…”

Il commento di Pirlo al termine di Ferencvaros-Juventus, le considerazioni del tecnico bianconero sul reparto offensivo

Vittoria pesante per la Juventus sul campo del Ferencvaros. Ecco il commento di Pirlo, nel postpartita, a ‘Sky Sport’: “Risultato importante, stiamo trovando il ritmo giusto in attacco. Se parlo con i giocatori o meno? Sono loro a fare le scelte, specialmente davanti alla porta. Potevano fare meglio in alcune situazioni, ma alla fine siamo riusciti a condurre in porto la partita. Arthur? Nessuna scelta tecnica, non stava bene. Volevamo toglierlo già dopo venti minuti, ha stretto i denti ma poi lo abbiamo sostituito a fine primo tempo. La sua posizione in campo magari avrebbe dovuto essere più avanzato, ma stasera non ce la faceva a livello fisico. Dobbiamo fare meglio ed essere più aggressivi con terzini e centrocampisti quando scivoliamo indietro, altrimenti per la difesa diventa difficile. Per il futuro, spero di avere tutti a posto fisicamente in attacco per poter poi valutare chi schierare di volta in volta, è chiaro che al completo almeno uno resta fuori…”.