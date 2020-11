Ferencvaros-Juventus, problemi per Pirlo: doppio cambio forzato, le ultime

Ferencvaros-Juventus, gestione complicata per Pirlo che nel corso del match ha dovuto fare a meno di due uomini importanti: le ultime

La Juventus torna dalla trasferta contro il Ferencvaros con tre punti pesanti in chiave Champions League. I pensieri, in vista della gara con la Lazio in campionato, non mancano tuttavia per Andrea Pirlo, che all’inizio del secondo tempo, ha dovuto provvedere ad un doppio cambio forzato in mezzo al campo. All’intervallo, fuori Arthur per Bentancur. Il brasiliano aveva problemi intestinali già prima del match, che si erano poi aggravati nel corso della prima frazione. Nel finale di primo tempo c’era già stato un allarme per Leonardo Bonucci (colpo alla caviglia sinistra), poi fortunatamente rientrato. Pochi minuti dopo, poi, l’infortunio muscolare, l’ennesimo, per Aaron Ramsey. Chiesto immediatamente il cambio per il numero 8, dentro McKennie. Condizioni da valutare per il gallese domani, alla ripresa degli allenamenti, nella speranza, per i bianconeri, che non si tratti di uno stop particolarmente serio.

