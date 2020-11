Ferencvaros-Juventus, Morata raggiante dopo la nuova doppietta europea: il commento dell’attaccante

Alvaro Morata scatenato. Altri due gol, che spianano la strada alla Juventus nel 4-1 in casa del Ferencvaros. Lo spagnolo appare rinato e molto più maturo rispetto alla prima esperienza in bianconero. “Quando si fa un percorso nella vita e nella carriera, ci si sente più completi – ha spiegato a ‘Sky Sport’ nel postpartita – Le esperienze mi sono servite per imparare e l’ho detto dal primo giorno in cui sono tornato qui. Ho tutto quello di cui ho bisogno qui, mi sento apprezzato e questo è importante. Devo fare i migliori movimenti possibili sia per aiutare i compagni quando abbiamo la palla, sia quando dobbiamo pressare. Abbiamo avuto un periodo di adattamento, ora dobbiamo continuare così ma ci sono ancora margini di miglioramento, possiamo arrivare lontano. Il mio rapporto tecnico con Cristiano Ronaldo? Non devo spiegare io chi è lui e cosa ha fatto. In squadra è a disposizione di tutti, è un uomo in più anche caratterialmente, è sempre stato così anche al Real Madrid. E’ il nostro giocatore più importante, speriamo ci porti in alto. Lui e Dybala hanno caratteristiche diverse, io so di dovermi far trovare pronto a seconda delle qualità di entrambi. Mi adatto facilmente”.