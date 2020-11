Serie A, la cronaca di Genoa-Torino 1-2

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Ferraris’ tra le squadre di Maran e Giampaolo in tempo reale

Il Genoa e il Torino si affrontano nel recupero della terza giornata del campionato di Serie A non disputato un mese fa a causa dei numerosi casi di Covid-19 che colpirono la rosa dei liguri. Reduci dal pareggio nel derby, i rossoblu di Maran vogliono ritrovare una vittoria che manca dal primo turno per allontanarsi dalla zona retrocessione. Dopo la rocambolesca sconfitta nel recupero con la Lazio, invece, i granata del pericolante Giampaolo sono chiamati a fare risultato per abbandonare l’ultimo posto in classifica. Calciomercato.it vi offre la sfida di ‘Marassi’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (4-3-1-2): Perin; Ghiglione, Goldaniga, Zapata, Pellegrini; Lerager, Badelj, Rovella; Zajc; Pjaca, Scamacca. All. Maran

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Singo, Bremer, Lyanco, Murru; Gojak, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi, Belotti. All. Giampaolo

CLASSIFICA: Milan punti 16, Sassuolo 14, Atalanta 12, Juventus 12, Napoli 11, Inter 11, Verona 11, Roma 11, Sampdoria 10, Lazio 10, Fiorentina 7, Cagliari 7, Benevento 6, Bologna 6, Spezia 5, Genoa 5, Parma 5, Torino 4, Udinese 3, Crotone 1,