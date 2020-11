Champions League, Ferencvaros-Juventus 1-4 | La cronaca del match

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Groupama Arena’ tra le squadre di Rebrov e Pirlo in tempo reale

La Juventus fa visita al Ferencvaros a Budapest in una partita valevole per la terza giornata del girone G di Champions League. Dopo aver rialzato la testa in campionato con lo Spezia, i bianconeri di Pirlo vogliono tornare al successo anche in campo europeo per non rischiare di mettere in dubbio il passaggio alla fase eliminatoria. Gli ungheresi di Rebrov, invece, sognano di fare il colpaccio e strappare un risultato positivo contro Cristiano Ronaldo e compagni. Calciomercato.it vi offre la sfida della ‘Groupama Arena’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

FERENCVAROS (4-5-1): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Dvali, Botka; Zubkov, Siger, Kharatin, Somalia, Nguen; Isael. All: Rebrov

JUVENTUS (3-4-1-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Arthur, Rabiot, Chiesa; Ramsey; Morata, Cristiano Ronaldo. All. Pirlo

CLASSIFICA: Barcellona punti 6, Juventus 3, Dinamo Kiev 1, Ferencvaros 1.