Coronavirus, il punto dell’ISS: “C’è un forte aumento dei casi”

La conferenza stampa dell’Istituto Superiore della Sanità che fa il punto della situazione sull’emergenza coronavirus

Il professor Rezza ha risposto alle domande dei giornalisti nel punto dell’Istituto Superiore della Sanità: “Tra le regioni più colpite sicuramente la Lombardia, il Piemonte e la Campania. Quest’ultima ha un’incidenza simile alla Lombardia. E’ relativamente elevata in Veneto, nel Lazio abbiamo un leggero incremento che sembra essere graduale e con tanti tamponi. Poi ci sono regioni più piccole, con popolazione limitata, come l’Umbria con quasi 500 casi e quindi un’incidenza molto elevata. Un forte aumento dei casi: siamo a trentamila al giorno. Molto dipenderà da comportamento di ognuno di noi”.

ZONA ROSSA – “Si è ancora in fase di valutazione. I criteri li conoscete tutti, si ha una prospettiva dell’indicazione dei casi. E’ giusto tenere a mente questi parametri. L’RT ci dice quando si sta trasmettendo l’infezione. Poi ci sono altri parametri, compresi quelli di resilienza, cioè quanto il sistema riesce a rispopndere”.

AUTOMATISMO – “E’ previsto anche dal DPCM, ma non significa che è tutto così facile. Se noi basassimo tutto su un parametro come l’RT che è una stima, questo automatismo sarebbe molto facile ma potrebbe essere anche fallace. Non si può quindi avere un meccanismo totalmente automatico, serve considerare anche la resilienza”.

RESILIENZA – “Non è un indicatore che dà sostegno alla valutazione della completezza del dato, ma è un discorso importante per l’assistenza. Quello che auspichiamo, e stiamo andando in questo verso, è che il sistema sia sempre più in grado a livello territoriale di dare buon assistenza a tutti colore che necessitano di passare a casa un periodo senza disturbi gravi o asintomatici e non andare ad ingolfare gli ospedali. Non rientra in questi indicatori, ma fa parte della resilienza del sistema un’ottima assistenza domiciliare. Diminuire il sovraccarico delle strutture sanitarie è una priorità”.