Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte illustrerà in conferenza stampa il nuovo DPCM che entrerà in vigore venerdì

Conferenza stampa del presidente del Consiglio Giuseppe Conte questa sera da Palazzo Chigi. Il premier illustrerà i contenuti del nuovo DPCM per l’emergenza coronavirus che entrerà in vigore da lunedì. Calciomercato.it vi offre la diretta del suo intervento.

“Il virus da ottobre è cresciuto, il numero dei contagi è raddoppiato. Rispetto alle persone contagiate, sale il numero degli asintomatici e quello delle terapie intensiva. I numeri sono in aumento e sale la probabilità che le terapie intensive di diverse regioni arrivino al limite. Dobbiamo intervenire subito”

“Abbiamo deciso di distinguere l’intera Penisola in tre fasce: gialla, arancione e rossa. Tutte con limitazioni differenti. Le disposizioni che vi esporrò saranno in vigore da venerdì”

“Partiamo dall’area gialla, criticità moderata: rientrano Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia.-Romagna. Lazio, Liguria. In queste regioni sarà vietato circolare dalle ore 21 fino alle ore 5 del mattino salvo comprovate necessità”

Area arancione, criticità medio-alta: ci sono la Puglia e la Sicilia. Non si può circolare dalle ore 21 alle ore 5 del mattino. In aggiunta è vietato spostarsi in entrata e uscita da una regione e da un comune all’altro. Raccomandiamo anche in questo caso di evitare spostamenti”

Area rossa, criticità alta: Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta. In queste regioni è vietato ogni spostamento, in qualsiasi orario, salvo comprovate necessità di lavoro o salute. Se una delle regioni entrerà in una condizione di rischio più bassa, per almeno 14 giorni, le restrizioni verranno riviste”.

“Le ordinanze del ministro della Salute non saranno arbitrarie o discrezionali perché recepiranno l’esito del monitoraggio periodico effettuato congiuntamente “con i rappresentanti delle Regioni”

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Covid-19, Conte ha firmato il nuovo Dpcm | Tutte le novità

Nuovo Dpcm, didattica a distanza e ulteriori chiusure: Conte rivela le misure

Coronavirus, nuovo DPCM | Coprifuoco e chiusura tra Regioni: i dettagli