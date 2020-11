Champions League, in serata in campo Juventus e Lazio: gare contro Ferencvaros e Zenit, tutte le ultime notizie

Dopo la duplice sconfitta di ieri sera per Inter e Atalanta, tocca a Juventus e Lazio scendere in campo per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. I bianconeri, nel gruppo G, dopo il ko con il Barcellona possono contare nuovamente su Cristiano Ronaldo per riprendere il cammino in casa degli ungheresi del Ferencvaros e confermare almeno il secondo posto nel girone. Nel gruppo F invece la Lazio, in testa a quota 4 insieme al Bruges, si reca in casa dello Zenit. Gara difficile per Simone Inzaghi, di nuovo in emergenza con numerosi assenti, a caccia di un risultato positivo per mettere un mattone importante verso la qualificazione. Il punto sulle probabili formazioni di Ferencvaros-Juventus e Zenit-Lazio, sulla guida tv dei match e sugli intrecci di calciomercato.

Ferencvaros-Juventus, probabili formazioni e ultime di mercato

Una Juventus decisa a imparare dal ko con il Barcellona, stando alle parole di Andrea Pirlo ieri in conferenza stampa. I bianconeri potrebbero presentarsi in una veste rinnovata in campo a Budapest. Innanzitutto con il recupero fondamentale di Chiellini e con un passaggio a un 4-4-2 almeno nominale, che potrebbe evolversi in corsa, con Cuadrado terzino (l’altro sarà Danilo) e McKennie posizionato sull’esterno. Kulusevski ad agire ugualmente largo, con Morata e Cristiano Ronaldo in attacco. Sul ritorno del portoghese anche in Europa, i bianconeri contano molto per ritrovare brillantezza ed efficacia in zona gol, stante il buon contributo dello spagnolo finora. Riposerà invece Dybala che deve trovare la miglior condizione. Proprio la ‘Joya’, che non ha ancora inciso dal suo ritorno in campo, rischia di diventare un vero e proprio caso. Non decolla il rinnovo del contratto di Dybala, che con il ritorno in Argentina del suo agente potrebbe anche slittare, nell’agenda del club bianconero, di qualche mese. Una matassa non facile da sciogliere, sebbene la volontà delle parti sembri quella di proseguire insieme. Juve che intanto lavora al riscatto di Morata e si guarda intorno per il mercato di gennaio.

PROBABILI FORMAZIONI FERENCVAROS-JUVENTUS

FERENCVAROS (4-3-3): Dibusz; Lovrencsics, Blazic, Kovacevic, Heister; Laidouni, Kharatin, Somalia; Zubkov, Isael, Nguen. All.: Rebrov.

JUVE (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, Chiellini, Danilo; Kulusevski, Arthur, Rabiot, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo. All.: Pirlo.

Zenit-Lazio, probabili formazioni e calciomercato

Nuovamente alle prese con l’emergenza la Lazio in casa dello Zenit. Rimasti a casa i vari Strakosha, Radu, Lulic, Lucas Leiva, Escalante, Lazzari, Immobile e Luis Alberto. La Lazio sostiene ‘criticità sui risultati ottenuti dall’Uefa’, ma stasera dovrà nuovamente fare di necessità virtù. Reina tra i pali, davanti a lui Luis Felipe, Hoedt e Acerbi. In mezzo, Akpa Akpro titolare con Parolo e Milinkovic-Savic. Davanti, dovrebbero partire titolari Pereira e Muriqi, con Caicedo e Correa pronti a subentrare a gara in corso. Prova importante da superare per Inzaghi, che rimane sempre nel mirino della Juventus per il futuro in caso di fallimento di Pirlo. Lo Zenit si schiererà con un 4-1-4-1 che in alcuni momenti potrebbe trasformarsi in un 4-3-3, con Erokhin e Kuzyaev ad accompagnare la prima punta Dzyuba.

PROBABILI FORMAZIONI ZENIT-LAZIO

ZENIT (4-1-4-1): Kerzhakov; Karavaev, Lovren, Rakitskiy, Douglas Santos; Barrios; Erokhin, Ozdoev, Wendel, Kuzyaev; Dzyuba. All.: Semak.

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Marusic, Akpa Akpro, Parolo, Milinkovic, Fares; Pereira, Muriqi. All.: S. Inzaghi.

Ferencvaros-Juventus e Zenit-Lazio, guida tv e streaming: dove vederle

I primi a scendere in campo saranno i biancocelesti. Zenit-Lazio si giocherà alle ore 18.55, con diretta su Sky Sport Uno (canale 201), disponibile per digitale terrestre e satellitare, e possibilità di streaming per gli abbonati sull’app Sky Go per pc, smartphone e tablet. Con le stesse modalità, sarà visibile anche Ferencvaros-Juventus. Bianconeri in campo invece alle ore 21.