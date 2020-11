Calciomercato Napoli, rottura totale tra Gattuso e Milik per il rinnovo

L’allenatore del Napoli, Gennaro Gattuso, avrebbe tentato di mediare tra il club e Arek Milik per il rinnovo di contratto, ma senza successo

Dopo aver visto sfumare il passaggio alla Juventus, prima, e alla Roma, poi, Arek Milik ha deciso di restare al Napoli. Nonostante un contratto in scadenza di contratto nel giugno prossimo e la decisione, da parte del club di Aurelio De Laurentiis, di tenerlo fuori dalle liste per la Serie A e per l’Europa League. A gennaio, si tornerà a parlare di possibile cessione dell’attaccante polacco, anche in ottica Europeo, ma nel frattempo è spuntato anche un nuovo retroscena. Stando a ‘Il Mattino’, Gattuso avrebbe provato a fare da mediatore, come già successo con Dries Mertens, tra il calciatore e la società per arrivare ad un accordo per il prolungamento contrattuale. Ma i continui rifiuti da parte di Milik, avrebbero infastidito anche il tecnico calabrese: una situazione che avrebbe portato alla rottura definitiva e totale tra i due.

