Matias Vecino potrebbe essere la contropartita per regalare all’Inter di Antonio Conte un bomber di ‘scorta’ come Giroud

L’Inter non ha perso definitivamente le speranze di regalare Oliver Giroud ad Antonio Conte. L’attaccante del Chelsea è stato a lungo corteggiato lo scorso anno, quando era in scadenza di contratto: il rinnovo con i Blues ha sopito un po’ le voci sul suo conto, ma il francese resta un profilo gradito ai nerazzurri. Così, con il contratto che terminerà a fine stagione, Giroud torna ad essere obiettivo di Marotta e Ausilio.

I nerazzurri stanno cercando il modo di convincere il Chelsea e potrebbero mettere sul piatto Matias Vecino. Il centrocampista uruguaiano non rientra nei piani di Conte e potrebbe essere ceduto in prestito per arrivare a Giroud. L’ex Fiorentina è stata offerto a numerose società, tra le quali anche la Roma. Ora, il 29enne potrebbe rappresentare la chiave per dare a Conte un bomber di scorta, in grado di permettere a Lukaku di rifiatare.