Milan, Shevchenko convinto: “Può puntare allo scudetto” | Poi esalta Ibra

L’ex numero 7 rossonero, oggi ct dell’Ucraina, Andriy Shevchenko, elogia il Milan di Pioli e Ibrahimovic

“Il Milan ha iniziato benissimo. Sono stagioni strane, da vivere giorno per giorno. Per come sta andando adesso può puntare allo scudetto, ma l’importante è continuare così e tenere i piedi per terra”. Parole di Andriy Shevchenko. Il ct della nazionale ucraina ha parlato a ‘La Gazzetta dello Sport’. Inevitabile un commento sul Milan. “Il Milan è nel mio cuore e sono contento di vedere che sta andando bene. Vedo una squadra, con un’identità precisa. Gioca bene e ha fatto tanti punti, tutti con merito. C’è lo spirito giusto e bisogna continuare in questa maniera. Pioli ha tanti meriti in questo”.

Milan, Shevchenko elogia Ibra: “Subito un nuovo contratto”

Oltre a Pioli, molti meriti vanno a Zlatan Ibrahimovic: “Sta facendo cose incredibili. Si fa carico delle pressioni, ha fisico, entusiasmo e sta portando una grande mentalità. Con lui il Milan non può che crescere. Parla con i più giovani ed è stato intelligente a capire che non può giocare più come faceva dieci anni fa. Lui è un grande catalizzatore di energie, ma tutti stanno facendo la loro parte al meglio”. Sulla dipendenza da Ibra: “Ogni squadra ha in rosa un campione che incide più di altri. Il Milan poi ha vinto anche quando Zlatan non era in campo. Segno che i meccanismi funzionano”.

E Shevchenko lancia il messaggio di rinnovargli il contratto: “Visto ciò che sta facendo gli farei firmare il rinnovo: è un eccellente professionista e può giocare fino a quando vuole. Fossi anche il ct della Svezia lo rivorrei in nazionale, sempre che lui sia d’accordo. Mi pare in forma smagliante”.

