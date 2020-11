Momenti di paura per Diego Armando Maradona, ricoverato in una clinica di La Plata. Il medico personale ha rassicurato tutti sulle condizioni dell’ex fuoriclasse del Napoli

Il mondo del calcio in ansia per Diego Armando Maradona. El Pide de Oro è stato ricoverato nelle scorse ore in una clinica di La Plata, città dove vive attualmente perché allenatore del Gimnasia. Venerdì l’ex fuoriclasse del Napoli ha compiuto 60 anni e le sue condizioni fortunatamente non sono gravi come rivelato dal suo medico di fiducia, Leopoldo Luque, parlando ai giornalisti argentini presenti fuori la struttura: “Siamo venuti per dei controlli e per farlo stare meglio. Lui ha accettato. L’idea è quella di farlo restare qui fin quando la situazione non si sarà ottimizzata, ma con Diego non si sa mai. Escludo fortemente che ci siano scompensi e non c’è stata alcuna urgenza. Gli ho solo detto che venendo qui poteva stare meglio e lui ha acconsentito“, si legge su ‘Diario Olé’.

Il medico prosegue: “Non è disidratato. Il giorno prima stava allenando, poi ho scoperto che venerdì non era rimasto in campo. Sono andato a trovarlo e non era del giusto morale. Il compleanno deve essere stato un aspetto che ha complicato le cose. Qui dobbiamo fare una differenza tra la parte mentale e quella fisica. Dal punto di vista psicologico le cose non vanno bene e la cosa si ripercuote sul fisico. Smentisco che ci sia stata una ricaduta sul piano delle dipendenze, altrimenti non sarebbe stata questa la clinica giusta nella quale portarlo. Non è Covid e non parliamo di cose tipo ictus. Con lui non è facile, ma lo vedo come un paziente che vuole migliorare”.

