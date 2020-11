Torino, le condizioni di Belotti: si cerca il recupero per mercoledì

Giampaolo spera di riavere l’attaccante già per il recupero di mercoledì

C’è apprensione per le condizioni di Andrea Belotti, uscito dal campo anzitempo durante la gara persa con la Lazio per un problema al ginocchio destro: il giocatore è riuscito a raggiungere la panchina con le proprie gambe, quindi potrebbe trattarsi semplicemente di una contusione. Stando a quanto riportato da ‘Tuttosport’, oggi verrà visitato per fare un punto sulla situazione. La speranza di Giampaolo è quella di poterlo avere in campo mercoledì a Marassi, nel recupero della gara col Genoa, fondamentale per la classifica per entrambe le squadre.

In alternativa, il tecnico granata spera di poter riavere in gruppo quanto prima sia Zaza che Millico, indisponibili da tempo come anche Izzo. Difficile, però, che i due attaccanti possano recuperare in due giorni dai rispettivi infortuni.

Mario Petillo

