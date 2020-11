Serie A, Verona-Benevento 3-1: Barak e Lazovic fanno sognare Juric

Termina 3-1 la sfida fra Hellas Verona e Benevento, che chiude la sesta giornata di Serie A: doppio Barak e Lazovic superano Lapadula

Non smette di stupire l’Hellas Verona, che batte anche il Benevento e raggiunge Napoli, Inter e Roma a quota 11 in classifica. Decisive la doppietta di Barak e la rete di Lazovic. Partita frizzante al ‘Bentegodi’, fra due compagini che fin dal primo minuto hanno dimostrato di essere in palla e capaci di giocare a viso aperto. Due formazioni ben allenate da Juric e Filippo Inzaghi, che non perdono l’occasione per giustificare i complimenti ricevuti per le recenti prestazioni. Sono i padroni di casa a sbloccare il match al 17′, con una grande giocata individuale di Mattia Zaccagni: incursione del classe ’95, che ripete quanto fatto contro la Juventus, questa volta servendo un assist ad Antonin Barak. Bravo il centrocampista ceco a battere Montipò. La reazione dei ‘Sanniti’ non si è fatta attendere. Sono diverse le occasioni create dalla compagine di Inzaghi nel primo tempo, come il doppio tentativo di Roberto Insigne ed il colpo di testa di Ionita. Niente da fare per gli ‘Stregoni’, che vanno a riposo sotto di una rete.

Nella ripresa il forcing offensivo del Benevento viene subito ripagato: grande assist di Gianluca Caprari per l’omonimo Lapadula, bravissimo ad incrociare col destro e ad infilare Silvestri. Dura pochissimo, però, la gioia di Inzaghi. Al 63′ è ancora Barak a trovare la rete: grande esterno mancino del centrocampista ceco, che trova l’incrocio dei pali. Episodio dubbio al 70′, con Caprari che viene toccato in area di rigore: l’attaccante in prestito dalla Sampdoria ha protestato con forza ed è stato espulso dall’arbitro Sacchi. Chiude i discorsi Darko Lazovic al 78′ con un colpo di testa che prende in contro-tempo Montipò. Vittoria importante per l’Hellas Verona.

Serie A, Verona-Benevento 3-1 | Tabellino e Classifica

Hellas Verona-Benevento 3-1: 17′ Barak (V), 56′ Lapadula (B), 63′ Barak (V), 78′ Lazovic (V)

Verona (3-4-2-1): Silvestri; Ceccherini (90′ Guenter), Lovato (46′ Magnani), Empereur (46′ Dawidowicz); Lazovic, Tameze, Ilic, Dimarco; Barak (90′ Colley), Zaccagni; Kalinic (87′ Di Carmine). All. Juric

Benevento (4-3-2-1): Montipò; Letizia, Glik, Caldirola (46′ Tuia), Foulon; Ionita, Schiattarella (75′ Tello), Dabo; Insigne (71′ Improta), Caprari; Lapadula (75′ Moncini). All. F. Inzaghi

Ammoniti: Caldirola (B), Barak (V), Schiattarella (B), Lovato (V), Glik (B), Zaccagni (V), Ionita (B), Lazovic (V), Magnani (V)

Espulsi: Caprari (B)

CLASSIFICA SERIE A: Milan 16 punti; Sassuolo 14; Juventus e Atalanta 12; Napoli*, Inter, Roma e Hellas Verona 11; Sampdoria e Lazio 10; Fiorentina e Cagliari 7; Benevento e Bologna 6; Genoa**, Parma e Spezia 5; Udinese 3; Torino** e Crotone 1

*un punto di penalizzazione

**una partita in meno