Rijeka-Napoli, allarme Covid: “Spero di averne 13”

La gara di Europa League tra Rijeka e Napoli in programma giovedì deve fare i conti con il Covid: numerosi contagiati

Il mondo del calcio, come tutta la società, deve fare i conti con la seconda ondata del coronavirus. In tutta Europa la pandemia corre e i calciatori non sono certo esenti dal contagio. Allarme, in particolare, che suona in vista della gara di giovedì 5 novembre tra Rijeka e Napoli con la squadra croata che ha diversi calciatori positivi.

A parlarne, in conferenza stampa come riportato dai media croati, è il tecnico Simon Rozman che spiega: “Stiamo vivendo una situazione molto difficile a causa del coronavirus. Ogni tre ore ci misuriamo la febbre e ogni tre ore cambia il gruppo su cui lavorare. Spero di poter avere 13 calciatori per la gara contro il Napoli, in caso contrariogiocheremo con le giovanili”.