Il premier Giuseppe Conte alla Camera alle 12.00 illustra gli interventi nazionali. Le nuove limitazioni che ci saranno con il nuovo Dpcm

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, anticipa alla Camera dei Deputati i provvedimenti che verranno adottati con il nuovo Dpcm, che dovrebbe entrare in vigore entro mercoledì: “Alla luce dell’ultimo report, siamo costretti a intervenire in un’ottica di prudenza e precauzione per ulteriori misure e una più stringente politica contenitiva. La strategia va modulata in base alle criticità nei vari territori, considerando l’alto rischio di diffusione e la tenuta medica. Sarà necessario introdurre un regime differenziato in base ai diversi scenari regionali, ci saranno tre aree di rischio: l’inserimento di ogni regione in un’area o l’altra sarà decretato con un’ordinanza del Ministero della Sanità in base al report ufficiale dell’ISS”.

Conte: “Chiusure centri commerciali, limiti agli spostamenti e ai mezzi pubblici”

Conte continua: “Per l’intero territorio nazionale è prevista la chiusura nei giorni festivi e prefestivi a livello nazionale nei centri commerciali ad eccezione di edicole, tabacchi, farmacie e generi alimentari. Chiusura anche corner di sale giochi e centri scommesse, chiuderanno anche musei e mostre, una riduzione fino al 50% del limite di capienza dei mezzi pubblici locali. Limiti anche negli spostamenti da e per regioni a elevato rischio salvo che per comprovate esigenze di studio, salute o lavorative. Limiti alla circolazione delle persone nella fascia serale più tarda, salve le eccezioni già note. C’è la possibilità che le scuole secondarie e di secondo grado passino anche integralmente alla didattica a distanza, sperando sia temporanea. Per regioni a rischio più elevato ci saranno ulteriori situazioni restrittive in relazione al coefficiente di rischio. La priorità è la difesa della vita umana e della salute”.