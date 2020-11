Napoli, buone notizie per Insigne: la nota del club azzurro

Napoli, il rientro in campo di Lorenzo Insigne potrebbe avvenire prima del previsto: ecco le ultime dal club azzurro

Dopo il ko con il Sassuolo, il Napoli ha ripreso gli allenamenti quest’oggi, in vista della trasferta con il Rijeka in Europa League di giovedì. Azzurri divisi in due gruppi di lavoro nella seduta di questa mattina, scarico per chi ha giocato ieri mentre lavoro sul campo per chi non è sceso in campo. Nella nota odierna del club partenopeo, si rende noto che Lorenzo Insigne ha disputato tutta la sessione in gruppo. Il capitano azzurro sta dunque recuperando dalla contrattura accusata con la Real Sociedad e potrebbe essere arruolabile per la gara in Croazia.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Napoli, rinnovo Gattuso: trovata l’intesa | I dettagli

Napoli-Sassuolo, Gattuso: “La sconfitta ci sta” | Battuta sul Var