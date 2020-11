Morto Gigi Proietti, l’Italia piange il grande artista del teatro e del cinema

L’Italia piange Gigi Porietti. Un grande artista del teatro e del cinema nostrano. Un mattatore, un maestro della comicità amato e apprezzato. Alle 5,30 di stamane l’attore si è spento in una clinica romana dopo l’aggravarsi dei problemi al cuore per i quali era stato ricoverano due settimane fa. Proprio oggi compiva il suo ottantesimo compleanno. Nella sua lunghissima e onorata carriera, molteplici sono i grandi successi ottenuti: da ‘A me gli occhi, please’ a ‘Febbre da cavallo’, da ‘Il Maresciallo Rocca’ a ‘Preferisco il paradiso’ e il più recente ‘Cavalli di battaglia’. Già da ieri sera era giunta notizia delle gravi condizioni dell’artista romano. Nelle prossime ore sono attese comunicazioni sulle esequie. Gigi Proietti, calcisticamente, è stato un grande tifoso della Roma. Clicca qui per le news di calciomercato e non solo.

