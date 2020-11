Midtjylland-Ajax, soltanto 17 convocati per i ‘Lancieri’

Midtjylland-Ajax, olandesi in emergenza in Champions League in Danimarca: Ten Hag convoca solo 17 giocatori

Emergenza per l’Ajax. I Lancieri, impegnati nel girone D di Champions League con l’Atalanta, convocano solamente 17 giocatori per la sfida in Danimarca contro il Midtjylland. Uomini contati per Ten Hag, che, da comunicato ufficiale, ha aggregato questi giocatori alla spedizione: Scherpen, Schuurs, Mazraoui, Blind, Martinez, Tagliafico, Klaiber, Timber, Alvarez, Ekkelenkamp, Neres, Antony, Promes, Traore, Huntelaar, Brobbey, Jensen. Secondo il ‘The Indipendent’, potrebbero esserci 11 positivi al coronavirus risultati dagli ultimi test, ma non ci sono conferme ufficiali.

