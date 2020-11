Manchester United, Solskjaer in bilico: Pochettino è “pronto”

La sconfitta con l’Arsenal sembra aggravvare la posizione di Solskjaer e Mauricio Pochettino è pronto a tornare in panchina

Ancora una sconfitta per il Manchester United e Solskjaer è sempre più a rischio. I ‘Red Devils’ occupano la quindicesima posizione in classifica e primo posto distante nove punti. Ovvio che la posizione del manager norvegese non sia salda: c’è Allegri tra i candidati in caso di esonero, ma soprattutto Maurizio Pochettino.

Proprio l’ex Tottenham ha parlato a ‘Sky Sports’ del suo possibile ritorno in panchina: “Sono sempre pronto a tornare in campo. Amo il calcio: è la mia passione, non il mio lavoro. Quando lavoro non è stressante: non lo è entrare in campo per l’allenamento, preparare la partita, competere”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Padovan a CM.IT: “Conte sedato e Allegri…”

Pochettino ha poi aggiunto: “Non vedo l’ora di essere nuovamente coinvolto: amo il calcio. E’ difficile: siamo all’interno del mondo del calcio, lavoiamo, ma non è la stessa cosa che lavorare ogni giorni e condividere questa esperienza con i tuoi giocatori e il tuo staff”.