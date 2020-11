Calciomercato Napoli, sfida internazionale per Olise

Rumors dall’Inghilterra in chiave calciomercato Napoli. Il Ds Giuntoli sfida Chelsea, Arsenal, Liverpool e non solo per Olise

Tutti pazzi per Michael Olise. Ad appena 18 anni il trequartista anglo-francese sta stupendo mezza Europa con la maglia del Reading in Championship (la Serie B inglese). Su di lui hanno già messo gli occhi i principali top club di Premier come l’Arsenal, il Chelsea, il Liverpool e il Manchester City, ma anche il Leeds, l’Everton e il Wolverhampton. Secondo quanto riportato dal portale britannico ‘team talk’, però, ci sarebbe anche squadre straniere sulle tracce di Olise: dai tedeschi del Borussia Dortmund e Lipsia ai francesi del Monaco fino al Napoli. Per il direttore sportivo azzurro Giuntoli non sarà facile battere la concorrenza e portarlo all’ombra del Vesuvio.

