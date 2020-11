Calciomercato Juventus, Amoruso è sicuro: “Il matrimonio si farà”

Zidane e la Juventus prima o poi si ritroveranno: ne è sicuro Nicola Amoruso

Real Madrid-Inter farà da palcoscenico alla sfida tra due ex compagni di squadra in maglia bianconera: Antonio Conte e Zinedine Zidane. Se il primo ha già avuto modo di allenare la Juventus, il secondo sembrava destinato già per quest’estate a sposare il progetto per il dopo Sarri, ma alla fine la dirigenza ha scelto Andrea Pirlo. Chi, però, è convinto che un giorno il matrimonio avverrà è Nicola Amoruso, che ai microfoni di ‘Tuttosport’, ha parlato del futuro di Zidane, con il quale ha condiviso l’esperienza in bianconero.

“In realtà pensavo di vedere Zidane sulla panchina della Juventus già quest’estate. Sono convinto che è un matrimonio che prima o poi si farà” ha dichiarato Amoruso. E su Conte al Real Madrid, in un eventuale scambio di ruoli, l’ex attaccante è possibilista: “Già in passato sono arrivati ai dettagli, poi non hanno trovato l’accordo. Del resto, allenatori con certe caratteristiche, che possono allenare le big europee, non ne vedo tantissimi. Conte e Zidane per vincere sono due certezze”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE

Inter-Parma, furia Conte: “Non mettetemi parole in bocca che non ho detto”

Calciomercato Juventus, affare Zidane | Chiamato da una big