Inter, Eriksen fatica: i tifosi nerazzurri si schierano sui social

Il momento di Eriksen con la maglia dell’Inter non è dei migliori: i tifosi lanciano sui social l’hashtag #ForzaChristian

Anche nell’ultima partita contro il Parma Christian Eriksen è stato fra i peggiori in campo ed ha sprecato un’altra occasione per conquistare Conte. Il rapporto con il tecnico salentino non decolla, così come le prestazioni del trequartista danese. L’ex Tottenham sta vivendo il peggior momento della propria carriera, ma i tifosi nerazzurri sui social hanno voluto mostrare la propria vicinanza al giocatore. Nonostante le difficoltà mostrate in campo, i tifosi dell’Inter credono ancora in Eriksen. Su ‘Twitter’ è stato lanciato l’hashtag #ForzaChristian, che ha raggiunto i primi posti della tendenza. Il danese potrebbe essere fra i protagonisti della notte di domani sera con il Real Madrid, così come sul mercato nella prossima finestra invernale.

È in questo momento che un popolo si fa sentire. Facciamo arrivare un messaggio d’affetto a @ChrisEriksen8 .

Non è vero che siamo spazientiti, non è vero che ci hai deluso.

Sappiamo qual è il tuo valore e ti aspetteremo finché non farai ricredere tutti.#ForzaChristian pic.twitter.com/5ubbVL4Eth — Valerio Santori (@valerio_santori) November 2, 2020

Noi siamo dalla parte del TALENTO e di chi viene trattato ingiustamente come fosse uno di Serie B qualsiasi. Uno dei migliori Top Player al mondo nel suo ruolo. Veste i colori che amiamo e noi abbiamo l’OBBLIGO di difenderlo.

Il team VG si schiera al suo fianco.#ForzaChristian pic.twitter.com/sez7vhjrBA — VG (@NonConoscoVG) November 2, 2020

Giocatore che ho sempre ammirato, tanto talento e tanta

qualità, completo e importante. Quando è stato annunciato all’Inter quasi non credevo avesse scelto di indossare la nostra maglia. Spero solo possa continuare con noi.

Sempre dalla tua parte. @ChrisEriksen8#ForzaChristian pic.twitter.com/18sZ5xwyRg — Mirx (SUL CARRO DI CHRISTIAN ERIKSEN🖤💙) (@H0PESTR0M) November 2, 2020

#ForzaChristian sono convinto che riuscirai a conquistare l’Inter e i suoi tifosi. Ti aspettiamo ⚫🔵#FCIM — Nunzio Corrasco (@ncorrasco) November 2, 2020

Siamo della parte giusta. Siamo con chi lo merita. Siamo con chi puo rialzare questo club che amiamo tanto. Siamo con chi puo farlo vincere. Essere dell’Inter is not for everyone, avere Eriksen nella sua squadra is also not for everyone. #ForzaChristian siamo tutti con te ⚫️🔵 pic.twitter.com/NmlUDuCyuj — Georges Oliva (@Ghjustu) November 2, 2020

