La Fiorentina pensa all’esonero di Giuseppe Iachini che potrebbe arrivare durante la sosta: oltre a Sarri, ipotesi ritorno in viola

Potrebbe esserci una svolta clamorosa per la panchina della Fiorentina. Se la società del presidente Commisso valuta l’esonero di Iachini, il nome del sostituto potrebbe essere un grande ritorno: Vincenzo Montella. A lanciarlo ‘Radio Bruno’, secondo cui l’avvicendamento non avverrà prima della gara contro il Parma ma durante la sosta per le Nazionali.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Fiorentina, esonero Iachini: Sarri dopo un traghettatore

Se finora il nome più caldo è stato quello di Maurizio Sarri, ora sarebbe l’ex aeroplanino ad essere balzato in pole. In particolare a vantaggio di Montella c’è il contratto già in essere con la società toscana, oltre al fatto che la rosa costruita in estate sarebbe più congeniale al suo tipo di gioco. Montella è stato allenatore fino a dicembre 2019 quando poi fu esonerato e sostituito proprio da Iachini. Ora potrebbe essere l’avvicendamento al contrario.