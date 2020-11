Altra defezione causa Covid-19 per una big europea: dopo il Real Madrid, che dovrà rinunciare a Militao, anche il Bayern Monaco avrà un’assenza pesante in difesa

Archiviata la giornata di campionato, è già tempo per la terza settimana consecutiva di impegni europei. Domani infatti prenderà il via un’altra tre giorni tra Champions ed Europa League. Importantissimo l’impegno dell’Inter in casa del Real Madrid, così come quello di Juventus (Ferencvaros), Lazio (Zenit) e Atalanta (Liverpool). I Blancos hanno annunciato oggi la positività di Eder Militao, ma anche un’altra big come il Bayern Monaco ha ufficializzato un caso positivo al Covid-19 in difesa.

Si tratta di Niklas Sule, classe ’95, che come reso noto dal club bavarese è risultato positivo al Covid-19. Attualmente il giocatore tedesco è in quarantena all’interno della propria abitazione e sta bene. “Non è l’ideale la sua assenza, ma è toccato a uno dei nostri e dobbiamo accettarlo. Ne prenderemo atto e speriamo che sia l’unico caso. Penserò alla formazione titolare domani”, ha detto il tecnico Hansi Flick alla vigilia della sfida contro il Salisburgo.