Atalanta-Liverpool, Klopp: “Come il Leeds. Possiamo imparare da loro”

Il tecnico del Liverpool, Jurgen Klopp, ha parlato alla viglia della sfida contro l’Atalanta, match valevole per la 3a giornata di Champions League

Sarà una notte speciale per l’Atalanta di Gasperini. I bergamaschi si apprestano a sfidare il Liverpool di Klopp. Il tecnico tedesco degli inglesi, alla viglia del match di Champions League, è intervenuto in conferenza stampa: “L’Atalanta è un’ottima squadra e ha ottimi giocatori. Sono ben organizzati, giocano in base al loro sistema classico e conoscono tutti il ruolo loro – riporta ‘Sportmediaset – Utilizzano gli attaccanti in maniera molto intelligente”.

ATTACCO BERGAMASCO – “Gomez può andare dove vuole, è difficilissimo tenerlo. Gosens gioca in Nazionale, tanti calciatori sono cresciuti… Non li conoscevo molto, ma so benissimo qual è stato il loro percorso. Mi diverto a guardarli, credo che possiamo imparare molto dall’Atalanta. E’ una squadra che gioca bene e ben organizzata. È difficile affrontarla, assomiglia al Leeds”.

