Atalanta-Liverpool, in conferenza stampa Gasperini fa il punto sugli infortuni e presenta la gara con i Reds di Klopp

Vigilia di Atalanta-Liverpool, gara sentitissima e fondamentale per i bergamaschi nel proprio girone di Champions League. Il tecnico nerazzurro Gasperini l’ha presentata in conferenza stampa, parlando del confronto con Klopp e della situazione infortunati: “E’ un motivo di prestigio giocare contro di loro e confrontarsi con un allenatore come lui – ha spiegato – Questa e la successiva contro di loro sono due gare fondamentali, per il girone e per capire a che livello siamo. La formazione potrò stabilirla solo domattina, ma per fortuna non ci sono infortuni pesanti. Hateboer, Palomino e Romero possono farcela a recuperare. Gosens e De Roon invece non ci saranno. Partita difficile, ma si può fare risultato anche essendo meno forti. Di sicuro, siamo arrivati qui giocando in un certo modo. Non penso che ci snatureremo, lo escludo”.

