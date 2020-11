Assenti Gosens, de Roon e il lungodegente Caldara, ci sono Hateboer e Romero. I convocati di Gasperini per il Liverpool

Vigilia delle grandi occasioni per l’Atalanta, che domani sera affronterà il Liverpool di Klopp nella sfida valida per la terza giornata di Champions League. Il club nerazzurro ha diramato la lista dei convocati di Gasperini, che come già annunciato dovrà fare a meno di Gosens e de Roon, oltre che al lungodegente Caldara. Ci sono invece Hateboer e Romero, usciti per problemi muscolari nell’ultima partita contro il Crotone. Ecco la lista completa:

Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini;

Difensori: Toloi, Palomino, Romero, Djimsti, Mojica, Depaoli, Hateboer, Ruggeri;

Centrocampisti: Freuler, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic;

Attaccanti: Lammers, Muriel, Gomez, Ilicic, Diallo, Zapata.

