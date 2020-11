Stefano Pioli soddisfatto al termine della partita vinta dal Milan contro l’Udinese: le parole del tecnico rossonero

“Sono soddisfatto, la nostra crescita deve passare da gare difficili come questa. Possiamo giocare un calcio migliore dal punto di vista tecnico, ma vincere una gara così significa avere lucidità. Siamo stati bravi”. Così Stefano Pioli, tecnico del Milan, al termine della sfida vinta dai rossoneri contro l’Udinese. Tante le note positive espresse dall’allenatore ai microfoni di ‘Dazn’: “Sono molto contento di tutti i ragazzi chiamati in causa. Mi spiace per quelli che stanno soffrendo un po’ le mie scelte, ma dobbiamo ricordarci che non abbiamo ancora fatto nulla. Ci sono tanti ragazzi che stanno facendo bene, siamo molto soddisfatti”. Sulla decisione di tenere i terzini alti: “Abbiamo cercato di attaccare Pussetto e Deulofeu alle spalle, rischiando anche qualcosa. Cerchiamo di modificare le posizioni in campo in base alle scelte degli avversari. Con l’ingresso di Diaz siamo stati più pericolosi, ma dovevamo e potevamo concludere di più”.

Poi su Tonali: “Sta facendo bene, ho a disposizione quattro centrocampisti molto validi. Ha tutto, ma deve darmi solo un po’ più di intensità mentale. Sono però molto contento, è difficile trovare ragazzi giovani e disponibili al lavoro come lui”. Un commento sulla situazione attuale della squadra: “Sento che la squadra ha uno spirito importante, anche in ottica di recuperare le gare: stiamo cercando di costruire qui tutta la nostra crescita. So di allenare una squadra forte, non seconda a nessuno. Non dobbiamo però dimenticarci che lo scorso anno siamo arrivati sesti e le squadre che ci sono arrivate davanti sono molto forti. Dobbiamo pensare a migliorare il campionato dello scorso anno e andare avanti il più possibile in Europa League, ragionando partita per partita”. Infine su Ibrahimovic e le sue parole di qualche mese fa quando disse che con lui dall’inizio della scorsa stagione, il Milan avrebbe potuto puntare allo scudetto: “Zlatan può dire quello che vuole, sa quanto è importante per questa squadra e i suoi compagni cercano di dare il massimo per fare in modo che possa mettere a servizio della squadra tutte le sue qualità”.

