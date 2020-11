Udinese-Milan, Maldini: “Scudetto non è l’obiettivo però…”

Prima di Udinese-Milan, il direttore tecnico rossonero Paolo Maldini ha parlato del momento della squadra di Stefano Pioli

Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha parlato a ‘DAZN’ prima della gara dei rossoneri contro l’Udinese: “E’ una prova di maturità, è una partita che ha mille insidie visto che abbiamo giocato giovedì sera. Giovani? Sapevamo che avevano qualità importanti, il fatto di entrare in un meccanismo che funziona ha aiutato anche chi è senza esperienza”.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, confermate indiscrezioni CM.IT: si lavora per Brahim Diaz

Maldini ha parlato anche di scudetto: “Dico sempre ai ragazzi di essere ambiziosi: non è vietato sognare, ma bisogna mantenere i piedi per terra. L’obiettivo è crescere e far bene, magari raggiungere la Champions League. Poi se si ha la possibilità di raggiungere un obiettivo che non si era stabilito, bisogna provarci”.