Pagelle e tabellino Torino-Lazio: Caicedo eroico, Hoedt disastroso

Le pagelle di Torino-Lazio, gara pirotecnica conclusasi con il risultato di 3-4. Decisivo Caicedo nel finale

TORINO

Sirigu 5 – Incolpevole sul gol di Pereira. Potrebbe fare di più sulla punizione dal limite di Milinkovic. Spiazzato da Immobile su rigore.

Vojvoda 5,5 – Non riesce ad entrare in partita. Tenta qualche affondo sulla fascia destra. Salva sulla linea un tiro di Akpa Akpro. Dal 70’ Singo 5- Non incide.

Lyanco 6 – Attento nel complesso. Non commette ingenuità.

Bremer 6 – Si fa valere nel gioco aereo. Anche in avanti. E’ lui l’autore del pareggio sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Rodriguez 5,5 – Si perde Patric, che confeziona l’assist per Pereira. Distratto.

Meite 6 – Ci prova da fuori senza trovare la porta. Mette il fisico nei contrasti.

Rincon 5,5 – Utile in entrambe le fasi. Ci mette personalità. Cala col passare dei minuti.

Lynetty 6 – Si costruisce con caparbietà un’azione da gol, ma trova un Reina insuperabile.

Lukic 7 – Cerca di sfuggire alle marcature avversarie. Segna il gol vittoria sfruttando una indecisione di Hoedt. Decisivo.

Verdi 6 – Si incarica dei calci piazzati: meglio gli angoli delle punizioni. Da un corner nasce la rete del pareggio di Bremer. Colpisce il palo a Reina battuto. Dal 70’ Nkoulou 5 – Il suo tocco di mano viene punito con il rigore da Chiffi dopo aver consultato il Var.

Belotti 6,5 – Gioca per la squadra. Si procura e trasforma il rigore del 2-1. Serve un assist al bacio per Verdi che spara sul palo a porta vuota. Esce per infortunio. Dal 75’ Bonazzoli 5,5 – Svaria su tutto il fronte. Non punge.

Giampaolo 5,5 – La sua squadra riesce a reagire dopo lo svantaggio, ma cala nel secondo tempo.

LAZIO

Reina 6 – Chiude lo specchio a Linetty con una prodezza. Non può nulla sulla zuccata di Bremer e sul tiro di Lukic. Intuisce, ma non blocca il penalty di Belotti.

Luiz Felipe 6 – Concentrato e preciso nelle chiusure. Ordinato.

Hoedt 4,5 – Quando serve, imposta il gioco. Si esibisce in un paio di sventagliate per Patric con il suo mancino. Concorso di colpa con Acerbi sul gol di Bremer. Combina un pasticcio sul gol di Lukic.

Acerbi 6 – Suo centro-sinistra si muove bene. Soffre un po’ le avanzate di Verdi. Qualche responsabilità sul pari di Bremer.

Patric 6,5 – Ritorno alle origini sull’out di destra. Serve a Pereira di prima il pallone dello 0-1. Si divora un gol, aprendo troppo il destro.

Milinkovic 6,5 – Avvia la manovra del vantaggio laziale. Nel mezzo detta legge. Beffa Sirigu sul suo palo su calcio di punizione dal limite. Batte una

Parolo 5 – Spesso correa a vuoto. I centrocampisti del Torino gli prendono le misure. Maratoneta. Dal 46’ Leiva 6 – Mette ordine nel mezzo.

Pereira 6 – Con una fucilata da ottima posizione non lascia scampo a Sirigu. Si muove bene tra le linee. Tocca Belotti, entrato in area, causando il rigore del 2-1. Dal 46’ Akpa Akpro 6,5 – Dinamico e propositivo. In crescita.

Fares 5,5 – Spesso in ritardo sulle sovrapposizioni di Vojvoda. Perde qualche duello di troppo a centrocampo. Dall’80’ Cataldi 6 – Raddoppia le marcature e fa rifiatare i compagni. Prezioso.

Correa 6 – Si abbassa per ricevere il pallone. Si guadagna il fallo del limite, preludio alla punizione magistrale di Milinkovic. Dal 72’ Caicedo 8 – Con il suo ingresso la Lazio aumenta il potenziale offensivo. Il suo gol allo scadere vale i tre punti.

Muriqi 5 – Si inserisce tra le maglie granata, dando un contributo fondamentale nell’azione che porta al gol Pereira. Tocca pochi palloni. Dal 56’ Immobile 7 – Cerca il gol in tutti i modi e lo trova su rigore.

S. Inzaghi 6 – Si sgola con “Momo” Fares e “Tucu” Correa. I suoi uomini partono bene, ma si perdono nel girono di cinque minuti. Nella ripresa tengono il pallino del gioco.

Arbitro Chiffi 6 – Assegna un rigore a testa. Pereira interrompe la corsa di Belotti, entrato in area di rigore. Punisce un mani in area granata nel finale dopo aver consultato il Var.

Tabellino

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda (dal 70’ Singo), Lyanco, Bremer, Rodriguez; Meite, Rincon, Lynetty; Lukic; Verdi (dal 70’ Nkoulou), Belotti (dal 75’ Bonazzoli). A disposizione: Rosati, V. Milinkovic, Segre, Gojak, Ansaldi, Edera, Murru, Vianni, Buongiorno. All.: Marco Giampaolo.

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Patric, Milinkovic, Parolo (dal 46’ Leiva), Pereira (dal 46’ Akpa Akpro), Fares (dal’80’ Cataldi); Correa (dal 72’ Caicedo); Muriqi (dal 56’ Immobile). A disposizione: Strakosha, Alia, Franco, Armini, Ndrecka, Novella, Moro. All. S. Inzaghi.

Arbitro: Chiffi (Sez. Padova)

Reti: 14’ Pereira (L), 18’ Bremer (T), 24’ Rig. Belotti (T), 48’ Milinkovic (L), 87’ Lulic (T), 88’ Rig. Immobile (L), 90’+9’ Caicedo (L)

Note: Ammoniti: Pereira (L), Hoedt (L)