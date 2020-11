Serie A, Sampdoria-Genoa 1-1: Scamacca risponde a Jankto

Si conclude sul punteggio di 1-1 il derby fra Sampdoria e Genoa: all’eurogol di Jankto risponde la girata di Scamacca

Si apre con un fumogeno lanciato dai tifosi il derby della Lanterna, come se fosse una situazione normale: peccato che la partita si sia giocata a porte chiuse ed il fumogeno abbia raggiunto il campo con un paracadute. Con delle premesse del genere, non poteva che sbloccarsi in maniera pirotecnica la partita. È la Sampdoria a passare in vantaggio al 23′, con un siluro di Jankto dalla distanza che si è infilato alla destra di Perin. La gioia dei blucerchiati, però, è effimera come l’effetto del fumogeno ed il ‘Grifo’ è riuscito a trovare subito il pareggio. Al 28′ Scamacca timbra il cartellino per la prima volta in Serie A: grande girata ad incrociare dell’ex Ascoli, su cui Audero nulla può. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 1-1.

Nella ripresa prosegue la battaglia tattica fra la compagine di Ranieri e quella di Maran. L’equilibrio la fa da padrone fra le due fazioni per larghi tratti del secondo tempo, ma la partita non ha perso comunque in spettacolarità. Tante le occasioni, da una parte e dall’altra, per sbloccare nuovamente il risultato. La più clamorosa arriva al 70′, quando Keita Balde – subentrato a Quagliarella – è riuscito a controllare al limite dell’area una palla complicata e poi girarla con grande forza verso la porta di Perin. Bravo il portiere ex Juventus a respingere la conclusione. Il match si conclude con le due reti del primo tempo, un pareggio che non regala grandi gioie a nessuno, ma soprattuto non fa del male a nessuno dei due club. Sampdoria-Genoa finisce 1-1.

TABELLINO E CLASSIFICA

Sampdoria-Genoa 1-1: 23′ Jankto (S), 28′ Scamacca (G)

Sampdoria (4-4-2): Audero; Bereszynski, Tonelli, Yoshida, Augello; Jankto (84′ Leris), Thorsby, Ekdal (66′ Adrien Silva), Damsgaard (74′ Candreva); Ramirez (66′ Verre), Quagliarella (66′ Keita Balde). All.Ranieri

Genoa (4-3-2-1): Perin; Biraschi, Goldaniga, Zapata, Criscito (77′ Pellegrini); Lerager (86′ Radovanovic), Badelj (73′ Behrami), Rovella; Pandev, Zajc (86′ Melegoni); Scamacca (73′ Pjaca). All.Maran

AMMONITI: Quagliarella (S), Goldaniga (G), Thorsby (S), Ekdal (S), Jankto (S), Bereszynski (S)

ESPULSI: –

CLASSIFICA SERIE A: Milan 16 punti; Sassuolo 14; Atalanta e Juventus 12; Napoli***, Inter e Roma 11; Lazio 10; Sampdoria 10; Verona 8; Fiorentina, Cagliari 7; Benevento e Bologna 6; Spezia e Parma 5; Genoa* 5; Udinese 3; Torino* e Crotone 1

*** un punto di penalizzazione

*una gara in meno

**due gare in meno