Roma-Fiorentina, Fonseca: “Obiettivo Champions” | Poi ‘coccola’ Smalling

Dopo la convincente vittoria della Roma, ha parlato Fonseca: “Grandissima partita. Juventus e Inter per lo scudetto”

È un Fonseca molto soddisfatto quello che si è presentato davanti ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo la vittoria dei giallorossi. La Roma ha schiantato la Fiorentina per 2-0, dominando la partita in lungo e in largo. Il tecnico lusitano ha elogiato la prestazione dei propri ragazzi, in particolare ha sottolineato l’importanza di Lorenzo Pellegrini e di Chris Smalling. Infine, Fonseca ha rivelato quali possono essere le ambizioni della Roma per questa stagione.

FIORENTINA- “La squadra ha fatto una grandissima partita contro una bellissima squadra. Oggi siamo stati bravi tutti, con grande sicurezza difensiva e siamo usciti sempre velocemente, creando situazioni ideali per fare risultato”

PELLEGRINI- “L’ho sempre detto che è un giocatore intelligente, può fare bene in diverse posizioni. Oggi ha fatto una grande partita, come tutti. Sono soddisfatto, ha lavorato molto e sta capendo cosa deve fare”

SMALLING- “È molto importante per noi, quando si hanno calciatori giovani è importante avere un giocatore come lui, che ha una diversa serenità”

DIFESA A TRE- “La squadra ha risposto bene a questo sistema e ha fiducia a giocare così, è più sicura difensivamente e ha la possibilità di uscire più velocemente in attacco. Abbiamo anche un altro sistema in cui possiamo giocare, ma non abbiamo ragione di cambiare in questo momento”

AMBIZIONI- “Ho sempre detto che vogliamo fare meglio della scorsa stagione, ovvero entrare in Champions League quest’anno. Dobbiamo continuare con questo atteggiamento e spirito di squadra. Ma dobbiamo essere equilibrati, è importante pensare sempre una partita alla volta”

SCUDETTO- “Io sono sempre equilibrato, non è che se abbiamo fatto bene questa partita, allora dirò certe cose. Io ho detto le mie principali candidate alla vittoria, Juventus e Inter”

