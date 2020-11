Pagelle e tabellino di Udinese-Milan, match valido per il sesto turno di Serie A

Partita complicata per il Milan. Il match alla fine lo decide il solito Zlatan Ibrahimovic, con un assist e un gol, che tira fuori dal cilindro. Male nell’Udinese Larsen e Deulofeu. Tra i rossoneri da rivedere Romagnoli.

Ecco i voti:

Udinese

Musso 6 – Non può davvero nulla in occasione dei due gol del Milan

Stryger Larsen 5 – Il Milan spinge tanto sulla sinistra con Leao e Theo e lui fatica parecchio. In occasione del gol deve cedere alla fisicità di Ibra. Dall’82’ Bonifazi s.v.

Becão 5 – In ritardo in occasione del gol di Kessie poi si rende protagonista di uno svarione che porta Ibra alla rete

De Maio 5,5 – Prova concentrata del centrale, che sbanda solo nel finale ma Ibra, oggi, è di un altro pianeta.

Samir 6 – Va spesso a duello con Zlatan Ibrahimovic senza sfigurare. Protagonista di buone chiusure.

De Paul 6,5 – Perfetta l’esecuzione dal dischetto che porta i bianconeri sull’1-1. Mostra la sua qualità solo ad intermittenza.

Arslan 5 – Non riesce a far girare la squadra, falloso e spesso in ritardo, come quando Kessie buca Musso. Dal 63′ Makengo 5,5 – Dovrebbe dar mano alla squadra con i suoi muscoli ma non ci riesce.

Pereyra 6 – Mette la sua qualità ed esperienza a servizio della squadra. Dall’81’ Forestieri s.v.

Pussetto 6,5 – Contrariamente al compagno è chiamato a giocare su tutta la fascia. Su una sua iniziativa nasce il rigore dell’1-1 e tiene spesso impegnato Theo.

Okaka 6 – Lotta contro tutto e tutti, la sua fisicità lo rende indispensabile per questa squadra. Dal 71′ Lasagna 5,5 – In campo quando la squadra pensa soprattutto a difendere, non è facile mettersi in mostra.

Deulofeu 4,5 – E’ controllato bene da Davide Calabria. Ha sui piedi un ottimo pallone per andare in gol ma spreca. Non è ancora pronto. Dal 71′ Ouwejan 6 – Entra soprattutto per dare una mano in fase difensiva alla squadra.

All. Gotti 6 – Ha il coraggio di cambiare volto alla sua squadra, abbandonando la difesa a tre. Solo Ibra gli nega la gioia di strappare un punto alla capolista

Milan

Donnarumma 6,5 – Bene quando è chiamato a metterci le manone in uscita. Intuisce il rigore ma è calciato davvero bene

Calabria 6 – Non fa muovere Deulofeu, non soffrendo così gli attacchi bianconeri ma si fa vedere poco in avanti. Dal 71′ Dalot 6 – Si proietta in attacco per dare superiorità numerica alla squadra.

Kjaer 6 – Partita attenta del centrale danese. Nessuna sbavatura per l’ex Atalanta.

Romagnoli 5 – E’ vero che tocca il pallone ma anche la gamba di Pussetto, avrebbe potuto provare un’altra giocata in occasione del rigore procurato

Theo Hernández 6 – Fatica con Pussetto. Anche oggi è poco intraprendente e non riesce a dare il suo apporto in avanti se non nella fase finale quando il Milan è all’arrembaggio.

Bennacer 6,5 – Cresce di partita in partita. Centrocampista, davvero totale, fa le due fasi alla perfezione. Dai suoi piedi nasce l’azio del primo gol ma finisce presto la benzina. Dal 57′ Tonali 6 – Entra bene in partita, si fa dare spesso il pallone per far giocare la squadra

Kessie 7 – Sfonda la rete, sbloccando il match. Poi sembra un po’ troppo rilassato e perde un pallone velenoso che lancia in porta l’Udinese. Nel corso della partita meglio in fase difensiva che in quella di impostazione.

Saelemaekers 5,5 – Non sembra al 100% e il suo apporto sia in fase offensiva che in quella difensiva non è totale come al solito. Dal 58′ Brahim Diaz 6 – Ha buone idee e prova a metterle a disposizione della squadra. Con l’Udinese schierata non è facile affondare

Çalhanoğlu 6 – Sembra risentire ancora del problema alla caviglia. Non è al 100% ma per il Milan è impossibile sostituirlo. Dall’88’ Krunic s.v.

Leão 5,5 – Si accende ad intermittenza, come gli capita spesso. Le sue giocate sono sempre preziose ma questa volta sono davvero pochissime e non decisive come in altre occasioni. Dal 71′ Rebic 5,5 – E’ tanto che non giocava e si vede. Ha un buon pallone ma preferisce andare da solo anziché servire il compagno.

Ibrahimović 7,5 – C’è sempre il suo zampino in questo Milan. L’assist per Kessie, che sblocca il match, è davvero perfetto. Nel finale tira fuori, grazie alla sua fisicità, una vera magia.

All. Pioli 7 – Bene i cambi a partita in corso ma alla fine è Ibra a regalargli un’altra vittoria che proietta il Milan sempre più in alto e il merito è ovviamente anche suo. I suoi uomini non mollano mai.

Chiffi 6 – Romagnoli tocca prima il pallone ma anche la gamba di Pussetto, il rigore si può dare

TABELLINO

Udinese-Milan 1-2

Udinese (4-3-3): Musso; Stryger Larsen, De Maio, Becão, Samir; De Paul, Arslan, Pereyra; Pussetto, Okaka, Deulofeu. A disp.: Scuffet; Gasparini, Ouwejan, Bonifazi, Molina, Nuytinck, Zeegelaar, Makengo, Ter Avest, Forestieri, Nestorovski, Lasagna. All.: Gotti.

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma; Calabria, Kjær, Romagnoli, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhanoğlu, Leão; Ibrahimović. A disp.: A. Donnarumma, Tătărușanu; Conti, Duarte, Dalot, Kalulu; Díaz, Hauge, Krunić, Tonali; Maldini, Rebić. All.: Pioli.

Arbitro: Chiffi di Padova.

GOL: 18′ Kessie(M), 49′ De Paul rigore (U), 84′ Ibrahimovic (M)

AMMONITI: 13′ Theo Hernandez (M), 24′ Becao (U), 39′ Arslan (U)

ESPULSI: