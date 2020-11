Momento davvero complicato per la Lazio, che ritrova diverse pedine per il Torino dopo il caos tamponi: confermata la positività di Luis Alberto

La Lazio è partita ieri sera per Torino. Oggi alle 15 è in programma una sfida a dir poco fondamentale per la squadra di Inzaghi in campionato contro i granata. Un match tra squadre che non sono partite bene in questa Serie A, con i biancocelesti alle prese con il caos Covid e i recuperi in extremis. Alla fine il tecnico ha a disposizione diversi big, come confermato dai convocati diramati dal sito ufficiale in mattinata.

L’elenco completo comprende Alia, Reina, Strakosha, Acerbi, Armini, Franco, Hoedt, Luiz Felipe, Patric, Akpa Akpro, Cataldi, Czyz, Fares, Leiva, Milinkovic, Ndrecka, Novella, Parolo, Pereira, Caicedo, Correa, Immobile, Moro, Muriqi. Inzaghi quindi può respirare dopo che la rosa sembrava essersi ridotta a 11 uomini. Invece ritrova Immobile, Leiva, Luiz Felipe, Fares, Patric e anche Strakosha mentre non ce la fa Marusic. Non c’è neanche Luis Alberto, che in una diretta su Twitch ha confermato di essere positivo al Covid-19. Una brutta botta per la Lazio, anche in vista del match di domenica prossima contro la Juventus e la Champions con lo Zenit.