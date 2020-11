Gigi Proietti ricoverato in terapia intensiva in una clinica di Roma

Preoccupazione per Gigi Proietti, ricoverato in queste ore in terapia intensiva in una clinica di Roma

Ore di apprensione per Gigi Proietti. Il popolare attore, come riportato dall’agenzia ‘Adnkronos’, è ricoverato in queste ore in terapia intensiva presso una clinica di Roma, accompagnato dalle due figlie e la moglie. Proprio in questi giorni si stava celebrando con diverse iniziative il suo ottantesimo compleanno, che cade il 2 novembre, tra poche ore. La notizia ha fatto rapidamente il giro dei social network, causando preoccupazione tra i fan di Proietti, leggenda del cinema e del teatro italiano.

