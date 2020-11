Formula 1, ad Imola vince Hamilton: alla Mercedes il mondiale costruttori

Formula 1, Hamilton vince anche ad Imola: Bottas e Ricciardo sul podio, Lecler quinto. Alla Mercedes il mondiale costruttori

E’ sempre più un mondiale di Formula 1 all’insegna di Lewis Hamilton. E’ sempre più un mondiale di marca Mercedes. La scuderia tedesca, con la vittoria del pilota inglese e il secondo posto di Bottas, conquista matematicamente il mondiale costruttori. Per Hamilton è la 93esima vittoria in carriera, mentre per la Mercedes è il settimo titolo mondiale costruttori consecutivo. Casa Ferrari: quinto posto per Charles Leclerc, 13esimo Vettel. Out dopo il cedimento di uno pneumatico Max Verstappen, sul gradino più basso del podio ci sale Daniel Ricciardo su Renault. Fuori anche Gasly, Ocon, Russell e Magnussen. Il prossimo appuntamento con la Formula 1 è fissato per il 15 novembre in Turchia.

L’ordine di arrivo: 1. Hamilton (Mercedes), 2. Bottas (Mercedes), 3. Ricciardo (Renault), 4. Kvyat (Alpha Tauri), 5. Leclerc (Ferrari), 6. Perez (Racing Point), 7. Sainz (McLaren), 8. Norris (McLaren), 9. Raikkonen (Alfa), 10. Giovinazzi (Alfa).