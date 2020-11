DIRETTA Serie A, Udinese-Milan 1-1: segna De Paul – LIVE

Calciomercato.it vi offre il match della ‘Dacia Arena’ tra le squadre di Gotti e Pioli in tempo reale

Il Milan è di scena sul campo dell’Udinese nel lunch match valido per la sesta giornata del campionato di Serie A. I rossoneri di Pioli vanno a caccia di una vittoria che consentirebbe di allungare la striscia di 23 risultati utili consecutivi e di allungare in testa alla classifica. I bianconeri di Gotti, invece, hanno bisogno di fare risultato per provare a tirarsi fuori dalla zona calda della graduatoria. Calciomercato.it vi offre la sfida della ‘Dacia Arena’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

UDINESE (3-5-2): Nicolas; Becao, De Maio, Samir; Molina, De Paul, Arslan, Pereyra, Ouwejan; Lasagna, Okaka. All. Gotti (DA CONFERMARE)

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Romagnoli, Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Leao; Ibrahimovic. All. Pioli

CLASSIFICA:

Milan 13 punti; Atalanta 12; Napoli*, Sassuolo e Inter 11; Juventus e Sampdoria 9; Verona e Roma 8; Fiorentina, Cagliari e Lazio 7; Benevento e Bologna 6; Spezia e Parma 5; Genoa; Udinese 3; Torino e Crotone 1

* un punto di penalizzazione