DIRETTA Serie A, Torino-Lazio: formazioni UFFICIALI LIVE

Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ tra le squadre di Giampaolo e Inzaghi in tempo reale

Il Torino ospita la Lazio in una gara molto delicata valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. I granata di Giampaolo, che hanno avuto bisogno dei supplementari per superare il Lecce in Coppa Italia, cercano il primo successo in stagione per abbandonare l’ultimo posto in classifica. I bianconcelesti di Inzaghi, reduci dal pareggio in Champions, non possono permettersi passi falsi per non veder allontanarsi il quarto posto. Calciomercato.it vi offre il match dell’Olimpico Grande Torino’ in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI

TORINO (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda, Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meite, Rincon, Linetty; Lukic; Belotti, Verdi. All. Giampaolo

LAZIO (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Patric, Pereira, Parolo, Milinkovic-Savic, Fares; Muriqi, Correa. All. Inzaghi

