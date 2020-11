Serie A, Spezia-Juventus 1-4: la cronaca della partita

Calciomercato.it vi offre il match del ‘Dino Manuzzi’ tra le squadre di Italiano e Pirlo in tempo reale

La Juventus affronta lo Spezia sul campo neutro di Cesena in una partita valida per la sesta giornata del campionato di Serie A. Da un lato i bianconeri di Pirlo, reduci dal ko in Champions contro il Barcellona e dal pari col Verona, vogliono voltare pagina e tornare al successo per rilanciare le proprie ambizioni scudetto. Dall’altro i bianchi di Italiano sognano un risultato positivo per dare seguito ai pareggi contro Parma e Fiorentina per restare lontani dalla zona retrocessione. Calciomercato.it vi offre la sfida del ‘Dino Manuzzi’ in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Ferrer, Terzi, Chabot, S. Bastoni; Bartolomei, Ricci, Pobega; Verde, Nzola, Farias. All. Italiano



JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Cuadrado, Demiral, Bonucci, Danilo; Chiesa, Arthur, Bentancur, McKennie; Dybala, Morata. All. Pirlo

CLASSIFICA SERIE A: Milan** 16 punti; Atalanta** e Juventus** 12; Napoli*, Sassuolo e Inter** 11; Lazio** 10; Sampdoria 9; Verona e Roma 8; Fiorentina, Cagliari** 7; Benevento e Bologna** 6; Spezia** e Parma** 5; Genoa 4; Udinese** 3; Torino e Crotone** 1

* un punto di penalizzazione

** una gara in più