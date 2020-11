Tra le sfide più interessanti della sesta giornata, Roma-Fiorentina verrà seguita in tempo reale da Calciomercato.it

Reduce dal deludente 0-0 europeo contro il CSKA Sofia, la Roma ospita alle 18 la Fiorentina. Il successo per 3-2 contro l’Udinese ha solo parzialmente fatto rientrare l’allarme in casa Viola, dove sulla testa di Iachini continua ad aleggiare l’ombra di Maurizio Sarri. Ancora imbattuti in campionato, se si fa eccezione per la sconfitta a tavolino contro il Verona, i giallorossi vogliono vincere per non perdere terreno nella corsa alla prossima Champions League. Oltre ai casi Covid e ai lungo degenti, Paulo Fonseca dovrà fare a meno dell’infortunato Santon, mentre i toscani non potranno contare su capitan Pezzella. Calciomercato.it seguirà la sfida in tempo reale.

Formazioni ufficiali Roma-Fiorentina

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Martinez Quarta, Milenkovic, Caceres; Lirola, Bonaventura, Amrabat, Castrovilli, Biraghi; Callejon, Ribery. All.: Iachini

CLASSIFICA SERIE A:Milan** 16 punti; Atalanta** e Juventus** 12; Napoli*, Sassuolo e Inter** 11; Lazio** 10; Sampdoria 9; Verona e Roma 8; Fiorentina, Cagliari** 7; Benevento e Bologna** 6; Spezia** e Parma** 5; Genoa 4; Udinese** 3; Torino e Crotone** 1

* un punto di penalizzazione

** una gara in più