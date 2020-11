La Juventus ha messo in mostra delle lacune nella rosa: l’ultima proposta arriva direttamente dal ct della nazionale

La partenza della Juventus è stata senza dubbio deficitaria, in campionato come anche in Champions League visto il ko pesante contro il Barcellona. Il calciomercato condotto da Paratici in estate ha lasciato più di qualche perplessità, per alternative a centrocampo e in attacco. I bianconeri hanno ringiovanito la rosa, ma manca ancora qualcosa. L’ultimo nome, che unisce gioventù e qualità oltre che forza fisica, è stato proposto direttamente dal ct della nazionale.

Si tratta di Dominik Szoboszlai, centrocampista ungherese del Salisburgo classe 2000 già da tempo nei radar della Serie A. “A gennaio o a giugno cambierà squadra e, come ho detto anche al giocatore, l’Italia sarebbe il posto migliore per lui”, le parole di Marco Rossi a ‘Tuttosport’. Il ct dell’Ungheria non ha dubbi: “In Italia Szoboszlai avrebbe bisogno di un periodo di adattamento, però si completerebbe. Adesso ha una valutazione sui 25-30 milioni: penso che da noi se lo possano permettere la Juventus e poche altre società. Io lo conosco benissimo e fossi in un top club lo prenderei al volo. In passato si è parlato della Juventus e so per certo che erano interessate a lui anche Lazio, Milan e Napoli. In bianconero sarebbe ideale come vice Ramsey”.